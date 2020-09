Sept 10th – Development Update

Auch heute Nacht gab es wieder das Development Update für den MSFS:

Patch Nr. 2 – Die abschließenden Tests von Patch Nr. 2 sind fast abgeschlossen, und Microsoft/Asobo gehen davon aus, dass der Patch innerhalb der nächsten 10 Tage freigeben wird, sofern nicht noch Probleme in letzter Minute auftreten.

Videos – Die Arbeit an den Videos der Reihe Feature Discovery Series/Around the World Series geht trotz einiger Verzögerungen weiter. Sie gehen davon aus, dass am 17.09. eine aktualisierte Zeitleiste zur Verfügung steht.

Marktplatz – Diese Woche wurden dem Marktplatz neue Inhalte/Aktualisierungen hinzugefügt.

Reddit r/flightsim – Das Team möchte der r/flightsim-Gruppe dazu gratulieren, dass sie nun mehr als 100k Mitglieder hat!

PATCH #2 HIGHLIGHTS (full patch notes will be released with the patch)