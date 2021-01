screencode Debüt: Linz Airport

Es ist immer wieder beindruckend zu lesen, welche neuen Szeneriedesigner für den MSFS Content produzieren. Die Linzer screencode GmbH hat den Flughafen zum Leben erweckt und wirbt, dass die Szenerie eine enorme Verbesserung im Vergleich zur Standardszenerie ist. Für knapp 24 EUR im simMarket.

[…] This airport scenery for the Microsoft Flight Simulator 2020 is a huge improvement compared to the basic LOWL airport included in the default simulator and it is a MUST HAVE for every fan of aviation and simulation. […]