Scandinavian Mountains Airport: ORBX baut ESKS

Er ist der neueste Flughafen Schwedens – wenn nicht sogar der Welt: Der Scandinavian Mountains Airport in Dalana (ESKS), nahe der schwedisch-norwegischen Grenze. Kaum ist der Airport im Dezember letzten Jahres eröffnet worden, schon präsentiert ORBX beeindruckende Previews ihrer Umsetzung. Marcus Nyberg, der sich bereits schon mit anderen Szenerien im ORBX-Portfolio einen Namen gemacht hat, bringt die Szenerie in den P3D. Eine Neuheit: Die Bodentexturen entstammen aufwändiger Drohnen-Fotografie. Diese 4K-Texturen sollen laut ORBX im Zusammenspiel mit PBR für besonderen Realismus sorgen. Gleichzeitig könnnen sich Käufer auf Winter-Realismus freuen, wie er schon bei der Göteborg-Szenerie zu sehen war. Alle Screenshots und Infos findet ihr im Ankündigungs-Thread bei ORBX. Wann die Szenerie an den Start geht? Bestimmt balt, schließlich sehen die Previews eigentlich schon final aus. Der Flugplatz könnte im Übrigen auch für die Online-Fliegerei interessant werden. Schließlich verfügt sein reales Vorbild weder über einen Tower noch einen Controller vor Ort. Der Flughafen wird nämlich von einem RVT kontrolliert.