Russia-Eurasia-“Home” bald von simmershome…

Rainer Kunst scheint unermüdlich zu sein. Erst vor wenigen Monaten bekommt die Simmer-Welt eine Top Version von Malta präsentiert, er passt all seine Szenerien “kurz” auf P3Dv5 an und nun steht das nächste Freeware Projekt fest: es wird ca. 100 Szenerien in der Region Russland/Eurasien umfassen (in Zusammenarbeit mit russischen Designern), die man auf einer interaktiven Karte anschauen kann.

Geplante Features sind:

dynamische Lichter

Höhenkorrekturen

Jetways über GSX

teilweise Groundfotos

Automatische Seasons

AI zwischen allen Plätzen innerhalb Russlands

Jetzt wird man sagen denken, “klaro, aber jeder Airport in schlechter Qualität” aber hier hakt Rainer gleich ein und kündigt eine zu seinen bisherigen Freeware Szenerien vergleichbare Qualität an. Hammer!

Mehr Infos und Beispielbilder findet Ihr hier. Die Airports sollen nach und nach entstehen und werden in der interaktiven Karte aktualisiert. Vorbeischauen lohnt sich also.