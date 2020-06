Rotate zeigt neue MD-11 Previews

Die Macher von Rotate, bekannt für Ihre MD-80-Umsetzung, haben jetzt Vorschaubilder der nächsten MD veröffentlicht. In mehreren Close-Ups ist vor allem das Fahrwerk der MD-11 in Szene gesetzt. Bei den Bilder handeln es sich um einen Blick in die Werkstatt, wie das große Work-in-Progress-Wasserzeichen auf den Bilder offensichtlich macht. Und wie sie fliegt? Das wollen die Entwickler diese Woche rausfinden: “We have also made progress in the flight model and performance, and this week we start doing a series of flight tests”, schreiben Rotate auf ihrer Seite.