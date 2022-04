Rechenknecht für A320NEO

SimSmart ist ein taufrischer Anbieter am Simulatorhimmel und hat einen Performancecalculator für den A320NEO veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine Software für Windows, die nach Eingabe einiger Startparameter u.a. die V-Speeds berechnet und anzeigt. Diese werden dann vom virtuellen Piloten in die MCDU übertragen. Eine Version für Android soll ebenfalls kommen.

Features:

Calculates Accurate Flex Temp

Calculates Accurate V-speeds for Take-off

Automatic METAR download

Worldwide Airport Database Included Including Runway Lengths

Accurate THR/ACCEL Values*

Engine Out (EO) Procedures Included*

Uses Worldwide Real World Airport Data

Maximum Take-off Weights Calculated Based On Airport Conditions

Easy Install & Regular Automatic Updates

Tested By Real A320 Pilots

*available for major European airports. More procedures being added and updated all the time.

Die Software ist für knapp 5 GBP im hauseigenen Shop zu haben. Hier gibt es ein Previewvideo: