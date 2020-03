Rauchen, glühen, tropfen: 737 Immersion V2 released

// 42 (Parallel 42) haben über ORBX ihr Immersion-Addon für die PMDG 737 NGXu released. Das Addon fürs Addon stattet die NGXu Base und NGXu Expansion mit zahlreichen visuellen Verbesserungen aus.

Kerosin, das aus dem Flügel tropft? Realistischer Rauch aus der APU bei kaltem Wetter? St. Elmos Feuer auf der Windshield? Auch wenn die 737 NGX PMDG sicherlich schone in hohes Maß an Realismus mitbringt, gibt es wohl immer noch Dinge visueller Natur, die das Flugzeug-Addon nicht simuliert. Hier kommt // 42 ins Spiel die mit der zweiten Version ihres Immersion-Pakets, das die 737 vor allem in der Außenansicht noch schöner machen soll. In einem extra Einstellungs-Tool alias Immersion-Manager mit simplem User-Interface können Nutzer gewünschte Effekte zuschalten und feintunen. // 42 verspricht laut Website Effekte, die keinerlei Auswirkung auf die Bildwiederholraten haben solenl. Für rund 25 Euro kann “737 Immersion V2” bei ORBX erworben werden – vorrausgesetzt, man besitzt mindestens das 737 NGXu Base Package. Mehr Infos und Screenshots neben den hier gezeigten findet ihr bei ORBX.