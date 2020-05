Push and Pull Pushbacks mit GSXv2? Cartayna machts möglich!

Cartayna Files wird für Aerosoft Frankfurt Professional in Kürze eine komplett überarbeitete GSX v2 Konfiguration veröffentlichen, die nicht nur SODE VDSG mitbringt, sondern auch einen Push / Pull Pushback. Da es technisch mit GSX v2 aktuell nicht anders möglich ist, so Cartayna, fährt der Pushback Truck unter das Flugzeug und schiebt diesen an die gewünscht Position. Na dann…

Den Download findet Ihr (wenn er veröffentlicht ist) in seiner Facebook Gruppe