Preview: So funktioniert der Katapult-Start

Das Release-Datum für den Early Access steht bereits fest: Am 15. April 2020 kann das neue Supercarrier-Modul für den Digital Combat Simulator endlich genutzt werden. Das neue Modul der DCS-Macher Eagle Dynamics verspricht die realistische Simulation von Flugzeugträger-Operationen. Deck-Officer mit richtigen Gesten und reger Betrieb auf dem Flightdeck sollen für noch mehr Navy-Realismus im Sim sorgen. Doch wie funktioniert das Zusammenspiel mit der virtuellen Crew und dem Katapult? Das zeigt Matt Wagner alias “Wags” jetzt in einem neuen Youtube-Preview. Wer schon jetzt die Kaufentscheidung treffen will: Bis zum 15. April gibt es bei Eagle Dynamics noch einen Vorbesteller-Rabatt für das neue Modul.