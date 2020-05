Prepar3D V5 Hotfix 2 – es wird noch dauern

Schnell sehnte man sich nach dem initialen Release von P3D V5 nach einem Hotfix. War die VRam Auslastung doch für die meisten Grafikkarten zu hoch und wirklich stabil lief der Simulator auch nicht. Doch auch mit Hotfix Nummer 1 ist die P3D Welt einfach noch nicht rund. Doch wer nun auf den schnellen Release eines Hotfix 2 spekuliert hat muss an dieser Stelle enttäuscht werden. Laut P3D Forum ist erst in den nächsten Wochen mit Hotfix Nummer 2 zu rechnen. Inwiefern das auf den Release Plan von Addons Auswirkungen hat, ist nicht abzuschätzen.

Our goal is to put out the second hotfix in the next couple weeks.

Regards,

Rob McCarthy