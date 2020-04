PMDG: Robert Randazzo äußert sich zu Prepar3D v5

Im eigenen Forum hat sich Robert S. Randazzo mal wieder zu den aktuellen Projekten von PMDG geäußert. In seinem Statement geht es u.a. um die anstehenden Updates der 747, 777 und 737, sowie eben der Kompatibilität in Prepar3D v5. Das volle Statement könnt ihr im PMDG Forum nachlesen.

Fangen wir mit letzterem direkt an. PMDG war zu Lockheed Martins Test-Team eingeladen und konnte so vorab schon viele Informationen sammeln. Das wichtigste in einigen Stichpunkten:

Die PMDG Kern-Produkte sind bereits P3D v5 kompatibel, es gibt jedoch noch keine Installer.

Theoretisch kann man seine bestehenden Produkte einfach im v5 anmelden, es könnten jedoch Show-Stopper auftreten von denen PMDG aktuell noch nichts bekannt ist.

“v5 Features” werden über die nächsten Monate kontinuierlich über Updates hinzugefügt

Updates sollen in einer “perfekten Welt” am Dienstag direkt verfügbar sein. Er schränkt dies jedoch direkt ein und gibt keine Garantie dazu.

Das vielleicht wichtigste zum Schluss: Stand jetzt soll es keine Upgradegebühr geben. Die bestehenden Installer sollen so angepasst werden, dass sie P3D v5 erkennen.

Neben den Infos zu v5 gab es auch noch neue Stände zu den Produktupdates. Für viele sicherlich enttäuschend, dürfte die Meldung sein, dass das Update für die 777 etwas nach hinten geworfen wurde. Dies war allerdings aufgrund des letzten Updates von Randazzo schon zu erwarten. Bei vielen “neu-verwendeten Technologien” rannte man in Schwierigkeiten. So hat man sich entschieden das Update für die 737NGXu vorzuziehen.

Da man im gleichen Zug allerdings große Fortschritte beim Update der 747 gemacht hat und dies auf die 777 anwenden kann, ist der Fortschritt bei dieser zwar langsam, aber stetig. Sobald die Updates für die 747 und 737 vom Tisch seien, gebe es mehr Information bezüglich des 777 Updates Cycles.