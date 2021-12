PMDG DC-6 für XBox aus dem Verkauf genommen

PMDG CEO Robert S. Randazzo hat im Forum ein Statement zum Status der DC-6 auf der XBox Plattform gebracht. Daraus geht hervor, dass es „einige Zeit“ dauern wird, bis man die Probleme mit dem MSFS und der DC-6 gefixed hat. Aus diesem Grund bietet Microsoft ein Refund Programm an, bei dem XBox Kunden, die den Flieger erworben haben, Ihr Geld zurück erstattet bekommen.

[…] That fix will take some time to land on your console and until that happens the DC-6 will remain unusable. […]