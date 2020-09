PMDG: BBJ, EFB, Q42021 und andere wichtige Abkürzungen

PMDG Chef Robert Randazzo teilt in seinem Forum über die derzeitige Entwicklung mit. In Stichpunkten hier die Aussagen in Kürze:

PMDG 737 NGXu BBJ Expansion Package : die Businessjet Variante ( BBJ ) der 737 verzögert sich noch durch die vergessene, wichtige Änderung im Treibstoffsystem. Ausserdem teilt RR uns mit, dass hinter dem eigentlich gleichen Äusseren jede Menge Spezielles unter der Haube steckt, wie z.B. eingebaute Treppen, Tanks mit höherer Reichweite und – im Gegensatz zu bisherigen PMDG Modellen – eine detaillierte Luxuskabine.

PMDG 777 Update : in der ersten Oktoberhälfte soll das Update, welches die 777 technisch auf den technisch moderneren Stand des PMDG 747-Addons bringen soll, an das Testteam ausgeliefert werden. Eine EFB wird damit aber noch nicht implementiert.

PMDG 737NG3 für Microsoft Flight Simulator : aufgrund des bis dato noch rudimentären SDKs seitens MS/Asobo und der Aussicht, dass Updates dazu auch noch eine Weile dauern werden, wurde ein möglicher Release für Herbst/Winter 2021 in Aussicht gestellt. Man arbeite aber eng und gut mit Asobo zusammen.

Und schließlich: man fokussiert derzeit wieder mehr auf die Entwicklung der Baustellen der P3D-Addons und es wird ein "Überraschungsaddon" angekündigt (Flugzeug), sowie ein baldiges extra Announcement für die kommenden PMDG Global Flight Operations.

Die größte Überraschung ist jedoch, dass das Wörtchen “soon” im ganzen Beitrag nicht zu finden ist 😉