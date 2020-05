PMDG 747 in P3DV5 gelandet

Gestern hat PMDG ihr erstes Produkt für V5 ready erklärt, die Queen sitzt wieder auf ihrem Thron. In zwei ausführlichen Statements erklärt Robert Randazzo wie der Update Prozess der 747 läuft, was geht und was noch nicht. Diese findet ihr zusammen mit dem Changelog HIER und HIER. Größtes Manko bisher ist das nicht funktionierende Wetterradar in der Queen in Prepar3dV5. An diesem fehlenden Feature soll, zumindest mittelbar, Active Sky schuld sein. PMDG wurde schlicht nicht mit einbezogen und zu spät benachrichtigt über die neue Beta Version von Active Sky. Daher hätte man zwar so gerne die Kompatibilität hergestellt, aber eben nicht gekonnt – so PMDG. Man habe die Implementierung daher verschoben. Pikant, bei FSLabs klappte die Integration wohl innerhalb von 10 Minuten… [Anm.d.Red.: FSLabs Airbusse sind noch nicht P3DV5 ready]

Aerosoft Kunden können in der nächsten Woche mit einem Update rechnen. PMDG hat die neuen Installer schon verschickt…