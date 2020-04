PMDG: 25 Prozent auf Longhauler

Eigentlich sind Rabatte bei PMDG ein selten gesehenes Verkaufsmittel. Angesichts der stolzen Preise, die Robert Randazzos Team abruft, gibt es daher gute Neugikeiten – in der Corona-Krise bietet PMDG jetzt auch einen Rabatt an. Ab heute gibt es 25 Prozent auf alle Long-Haul-Flugzeuge im Portfolio. Bis zum 14. April gibt es die 747, die 777 und die DC-6 also ein viertel günstiger. Auch wenn die Preise auf den Produktseiten unberührt wirken: Beim Kauf wird der Discount automatisch verrechnet, schreiben PMDG groß auf der Willkommenseite ihrer Landingpage.