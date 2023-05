Philadelphia KPHL MSFS jetzt auch von DominicDesignTeam

Wer die Wahl hat, hat die Qual…… zusätzlich zu der schon vor einiger Zeit veröffentlichte Philadelphia International Szenerie von MK Studios hat jetzt das DominicDesignTeam seine Version von KHPL herausgebracht und sie kostet ein paar Cent weniger.

Der Philadelphia International Airport (IATA: PHL, ICAO: KPHL, FAA LID: PHL) ist der wichtigste Flughafen in Philadelphia, Pennsylvania. Im Jahr 2021 zählte der Flughafen 9,8 Millionen Passagiere, was ihn zum 21. verkehrsreichsten Flughafen der Vereinigten Staaten macht. Damit ist er der 21. verkehrsreichste Flughafen der Vereinigten Staaten. Der Flughafen liegt 7 Meilen (11 km) vom Stadtzentrum entfernt und wird von 22 Fluggesellschaften angeflogen, die täglich fast 500 Abflüge zu mehr als 130 Zielen weltweit anbieten. Der Philadelphia International Airport ist der größte Flughafen im Bundesstaat Pennsylvania. Er ist das fünftgrößte Drehkreuz von American Airlines und das wichtigste Drehkreuz für den Nordosten der Vereinigten Staaten sowie das wichtigste europäische und transatlantische Drehkreuz. Darüber hinaus ist der Flughafen ein regionales Frachtdrehkreuz für UPS Airlines und eine Schwerpunktstadt für die Billigfluggesellschaft Frontier Airlines. Der Flughafen wird von Städten in den Vereinigten Staaten, Kanada, der Karibik, Lateinamerika, Europa und dem Nahen Osten angeflogen.

LANDSCHAFTLICHE MERKMALE: