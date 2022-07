Paris, Paris: VFR-Plätze und Helipads von France VFR

Wer das großartige photogrammetische Paris im MSFS erkunden will, findet 23 VFR-Flugplätze oder 28 Helipads in und um Paris in je einem France FVR Pack, jedes Pack kostet knapp 30 Euro. Zugesichert wird hohe Immersion durch hochrealistische 3D-Gebäude, überarbeitete Vegetation, flugtechnische Einrichtungen, realistische Nachtsituation, VFR Charts, auf den Flugplätzen jeweils static GA. Bei den Helipads gibt es Krankenhäuser, Firmen, Privatlandeplätze, aber auch historische Landepads. Georeferenzierung und SDK-Kompatibilität stellen sicher, dass zukünftige Updates des MSFS und benachbarte Produkte sich mit den Paketen gut vertragen.