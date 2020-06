Orbx wildert weiter in UK – Newcastle International in Entwicklung

Lange waren die UK Airports die Dömane von Gary Summons und seiner Firma UK2000. Seit einer Weile tauchen aber immer mehr Konkurrenten auf die ein Stück von der Insel abhaben wollen. Unter diesen Konkurrenten befindet sich auch Orbx, welche schon einige Airports umgesetzt haben die sich auch im Repertoire von UK2000 wiederfinden. Der neuste Streich wird der Airport der einstigen Industriestadt Newcastle [EGNT] sein. Mit seiner Mischung aus regionalen und Fernzielen ist er sicherlich für einige Stubenpiloten interessant. So verbindet Emirates Newcastle mit Dubai und setzt dabei auf die Boeing 777-300ER. Aber auch Jet2 bietet viele Verbindungen in die typischen Urlaubsgebiete an. Bis zum Release dauert es noch ein bisschen, preislich wird der Airport sich vermutlich ab 18€ aufwärts positionieren.

Features