Orbx veröffentlicht Alesund Vigra Airport [ENAL]

Schöne Flughäfen haben Sie ja in Norwegen. Umso schöner ist es, dass nach und nach immer mehr auch den Weg in die virtuelle Welt schaffen. Einen weiteren dieser “schönen” Airports hat Orbx nun veröffentlicht – den Alesund Vigra Airport [ENAL]. Der Airport liegt südlich von Kristiansund an der Süd-West Küste Norwegens, ist das Einfallstor zu verschiedenen Fjorden und wartet mit allerhand Verbindungen sowohl von Legacy- als auch Low Cost Carriern auf. Verbindungen bestehen hierbei nach Oslo, Bergen, Copenhagen, Trondheim, Amsterdam und nach Danzig. Neben dem Airport ist auch die Umgebung umgesetzt, wie unten zu sehen. Der Airport besitzt ein 7cm/ Pixel aufgelöstes Luftbild über alle Jahreszeiten hinweg. Im Winter kommt zusätzlich noch die 3D Schnee Technologie hinzu, wie schon von anderen Orbx Airport bekannt. Alesund ist mit FTX Norway oder ORBX LC Europe kompatibel und beinhaltet außerdem ein 10m Mesh. Zu bekommen ist der für P3DV4 und V5 kompatible Airport für 21,38€ im Orbx Store.

