ORBX Newcastle International Airport

Orbx hat mit Newcastle (ICAO:EGNT IATA:NCL) ein weiteres Flugplatz Addon für den X-Plane 11 veröffentlicht. Die Szenerie wurde vom britischen Team in Havant entwickelt, das auch für Graz (LOWG), San Jose (KSJC) und London City (EGLC) verantwortlich ist. Der Flughafen von Newcastle befindet sich nordwestlich der Stadt Newcastle und ist an das U-Bahn-System von Newcastle angeschlossen. Es wurden im Jahr 2019 rund 5,2 Millionen Passagiere abgefertigt, wobei die Bandbreite der Flüge von Langstreckenflügen mit Emirates in den Nahen Osten bis zu Freizeitzielen rund um das Mittelmeer mit verschiedenen Fluggesellschaften wie Jet2, Ryanair, TUI, easyJet und anderen reicht.

Das Addon zeichnet sich durch detaillierte 3D-Modellierung, hochwertige Texturierung und auch durch eine Fülle von Gegenständen im Flughafenbereich aus. Der Flughafen fühlt sich lebendig an. Insbesondere in den Tower wurde viel Arbeit investiert, um die Struktur realistisch aussehen zu lassen. SAM-animierte Fluggastbrücken sind ebenfalls Bestandteil des Flughafens.



Features:

Detaillierte und beeindruckende PBR Grafik am internationalen Flughafen von Newcastle

Durchgängige Texturarbeit von höchster Qualität

Beeindruckende 3D-Modellierung

30cm pro Pixel

Herausfordernde Start- und Landebahn für schwere Jets

Hochdetaillierte PBR-Bodendienstausrüstung

SAM-animierte Fluggastbrücken

TrueEarth Großbritannien Central kompatibel

Das Airport Addon ist über FTX Central oder ORBX Direct zu einem Preis von 15,31 Euro erhältlich.