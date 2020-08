ORBX ist begeistert: Szenerien im MSFS 2020

ORBX äußert sich auf Facebook begeistert und lässt uns an den Plänen zur Markteinführung teilhaben. So habe man viel Zeit darauf verwendet, dass neue Potential und seine Funktionen zu erforschen. ORBX wird bei oder kurz nach der Markteinführung des neuen Simulators einige seiner Produkte releasen. Wenn man Szenerien bereits gekauft hat, bekommt man einen 40% Rabatt, um diese in den MSFS zu transferieren.

In einem Thread im ORBX Forum selbst, werden noch mehr Bilder und Details gezeigt. So wird es den London City Airport geben, ein sog. “London City Pack” mit hunderten Landmarken selbiger Stadt, Innsbruck, Leeds Bradford, Orcas Island, Tacoma Narrows, Hollywood Burbank und Santa Barbara.