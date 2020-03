ORBX: Bar Harbor (KBHB) jetzt auch für X-Plane

Für P3D4 gibt es den kleinen Platz an der US-Westküste schon länger – jetzt geht er auch im X-Plane an den Start. Mac Ottlinger hat den vier jahren alten P3D-Release von Alex Goff für X-Plane 11 adaptiert. Der Flughplatz, der hauptsächlich für General Aviation betrieben wird, ist jetzt bei ORBX für rund 18 Euro zu haben. Dabei gilt zu beachten: Der Flughafen ist eine reine Portierung der 2016-Version. Veränderungen, die den realen Flugplatz in den letzten vier Jahren getroffen haben, sind daher nicht im Sim zu finden.