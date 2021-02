Auf der Karte von Norwegen, Schwegen und Finnland haben die Dänen von OnFinal die bereits verfügbaren und in Arbeit befindlichen Airport Brønnøysund verzeichnet. Zum Neuen im Bunde wurde vor wenigen Tagen ein Work-in-Progress Bild der “nordischen Perle” gepostet.

Progressing in our Brønnøysund scenery! Still som way to go, but definitely on track! We can’t wait to show you this northern pearl.

