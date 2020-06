Nun doch: ORBX Global Vector für P3Dv5!

Da PREPAR3D v5 komplett überarbeitete Vector Daten für den Simulator von Haus aus mitbringt und auch die Höhendaten der Flughäfen angepasst wurden, hatte ORBX bisher auf den Release von Global Vector verzichtet. Es hielt sich in der Community die Meinung, dass man es schlicht nicht mehr benötigen würde.

Heute haben ORBX und PILOT’s einen P3Dv5 Version von ORBX Global Vector veröffentlicht, die sich wesentlich von den Vorgängern unterscheidet. So kann man keine Airport Höhenkorrekturen mehr machen. Wie ORBX schreibt, basiert P3Dv5 bereits auf Open Street Map Daten und somit ist der Gewinn an Vectorinformationen (aktuell) nicht relevant. Dennoch bringt ORBX Vector weiterhin fein justierbare Einstellmöglichkeiten, welche Straßen, Flüsse, usw. angezeigt werden sollen. Zudem bringt es andere Texturen mit, die sich besser in der ORBX Gesamtbild einbetten.

Hat man Global Vector bereits erworben, kann man die V5 Version (aktuell) kostenlos beziehen.