Nostalgiefreunde aufgepasst: The Clipper B-314 jetzt auch bei SIMMARKET

Dies ist ein außergewöhnliches Flugzeug, das von Pilot’s FSG für den Microsoft Flight Simulator entwickelt wurde und das legendäre Flugboot Boeing B-314 The Clipper zum Leben erweckt. Die B-314 war ein riesiges Flugzeug mit einer Spannweite von über 150 Fuß und wurde in den 1930er und 1940er Jahren für Transatlantikflüge eingesetzt. Dieses Add-on enthält vier Varianten der B-314, mit Bemalungen von Pan Am, BOAC und American Export Airlines.

Einen ersten Eindruck vom bekannten Youtuber Jay Dee gibt es hier:

Die Liebe zum Detail in diesem Add-on ist unglaublich. Das Äußere und das Innere des Flugzeugs wurden akribisch modelliert, mit hochauflösenden Texturen und 3D-Modellierung. Auch das Cockpit wurde akkurat nachgebildet, mit voll funktionsfähigen Instrumenten und Anzeigen. Die Flugeigenschaften der B-314 wurden originalgetreu simuliert und sorgen für ein authentisches und anspruchsvolles Flugerlebnis.

Dieses Add-on bietet eine einzigartige Gelegenheit, das goldene Zeitalter der Luftfahrt zu erleben und eines der kultigsten Flugzeuge seiner Zeit zu fliegen. Wenn Sie ein Fan der historischen Luftfahrt sind oder sich schon immer für ein detailliertes virtuelles Cockpit interessiert haben, in dem reale Abläufe zum Starten und Steuern eines Flugzeugs simuliert werden, dann ist Pilot’s FSG – Boeing B-314 The Clipper MSFS genau das Richtige für Sie. Sie werden in eine andere historische Ära versetzt werden.