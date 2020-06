Noch mehr Details: Just Flight Airbus Previews

Und noch mal Just Flight: Auf der Produktseite der Briten sind neue Detailaufnahme des kommenden A300B4-200 erschienen. Wer Kratzer im Reifengummi, eine Leinwand in der Kabine und ein Close-Up des Pedestals sehen will, findet die neusten Shots samt vielen weiteren auf der Produktseite des kommenden Produkts.