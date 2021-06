UK2000 hat auf Facebook Vorschaubilder der Isle Of Man Scenery gepostet, die in “ein paar Wochen” für PREPAR3D erscheinen soll und bereits eine Konfiguration für GSX mitbringt. Die MSFS-Version verzögert sich, da es wohl Fotofehler in der MSFS-Datenbank gibt, die Asobo beheben soll. Hier ein paar Bilder der P3D Version:

Für den MSFS hat Glasgow bereits am Samstag ein Update bekommen, dass u.a. die ILS Probleme behebt.