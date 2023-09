Neues Development Update: Mega Airport Frankfurt Szenerie MSFS

Aerosoft veröffentlicht ein neues Development Update zur Mega Airport Frankfurt Szenerie für den Microsoft Flight Simulator. Das Update enthält erste Bilder der hoch detaillierten Szenerie und bietet Informationen zum Fortschritt der Entwicklung:

“Um eine möglichst originalgetreue Szenerie zu erstellen, ist eine große Menge an Referenzbildern des realen Flughafens unerlässlich. Deshalb war das Entwicklerteam um Jo Erlend kürzlich vor Ort in Frankfurt am Main, um die Innen- und Außenbereiche von Deutschlands größtem Flugplatz zu dokumentieren.

Darüber hinaus können wir ein paar erste Bilder der MSFS-Szenerie selbst veröffentlichen, die Sie sich auch hier ansehen können.”

Einige der gezeigten Fotos sind wohl, die des Fotoshootings, keine Szenerie Screenshots!