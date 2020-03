Neues am DCS-Himmel: Eurofighter und Mi-24P “Hind”

Auch wenn der wöchentliche Newsletter von Eagle Dynamics noch aussteht und in den kommenden Stunden sicher online gehen wird, sind auf der Screenshot-Seite von Eagle Dynamics jetzt echte Neuigkeiten in Form von Screenshots aufgetaucht. Die Gerüchte bestätigen sich: Eagle Dynamics bringt nicht nur mit dem Mi-24 “Hind” einen absoluten Heli-Klassiker in den Sim. Auch europäische Piloten können sich freuen: An der Umsetzung des Eurofighter Typhoon wird derzeit gearbeitet. Damit schafft es mal wieder ein europäischer NATO-Flieger in den virtuellen Himmel.

Aber auch an anderer Stelle wird weiter gearbeitet. So zeigt Ron Zambrano von RAZBAM jetzt auf Twitter einen Screenshot der kommenden F-15 Strike Eagle. Ein Flieger, der bisher nur in einer einfachen Umsetzung im DCS vorhanden ist.

Mehr Infos folgen sicher in Kürze.