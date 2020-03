Neues Alpha Update und mehr

Die Entwickler des Microsoft Flight Simulators haben sich auf ihrer Website wieder mit einem kleinen Update gemeldet. Alle Alpha-Tester erwartet am 19. März ein neues Update des Alpha-Builds. Gleichzeitig wollen die Entwickler eine Video-Episode zu den Multiplayer-Funktionen des Sims veröffentlichen.

Für alle, die sich fürs Alpha-Testen beworben haben und noch nicht erfolgreichen waren, gibt es jetzt wieder eine neue Chance ins Programm zu kommen. Ab dem 16. März wird der Pool an Alpha-Testern wieder erweitert. Die Entwickler erinnern dabei auch, bereits hochgeladene DXDIAG-Dateien nochmals auf den neusten Stand zu bringen. Desweiteren berichten die Entwickler von einem erfolgreichen Rollout des SDK an über 50 Firmen und hunderte von Programmieren und Designer.

Alle Infos in original Wortlaut und neue Screenshots findet ihr auf der MSFS-Website.