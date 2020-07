Neuer Teaser von Simwings – München! Release am Montag!

“Sie starten Ihren Flug, quasi am Hauptbahnhof – und sind in 10 Minuten am Flughafen!” Wer kennt dieses Zitat von Edmund Stoiber, bezüglich der Transrapid Anbindung des Airports in München, aus dem Jahre 2002 nicht?! Nunja…daraus wurde ja bekanntlich nichts. Virtuell geschieht im Erdinger Moos allerdings gerade etwas.

Via Facebook, hat das Entwickler Studio Simwings (veröffentlicht unter Aerosoft), ein weiteres Projekt als Teaser präsentiert. Auf einem einzelnen Screenshot, wurde der Flughafen München und des Terminal 1, das MAC (München Airport Center) und der Tower gezeigt. Weitere Informationen wurden nicht geteilt, allerdings ist davon auszugehen, dass es sich dabei vorläufig um ein Projekt für den Prepar3D v4 und v5 handelt. Bezüglich des anstehenden Microsoft Flight Simulator, hat sich Simwings noch nicht selbst geäußert, allerdings hat Aerosoft ja bereits angekündigt auch für diesen entwickeln zu wollen.

München ist somit Simwings zweites Projekt in Deutschland. Vor einiger Zeit wurde bereits eine Szenerie für Hamburg als Teaser präsentiert.

Update (Danke Daniel!): In den Kommentaren des Facebook Posts, hat Simwings einen Release am Montag bekanntgegeben. Die Szenerie soll für P3D v4.5 und v5 erscheinen. Zu einem späteren Zeitpunkt (bei Fertigstellung des SDKs), soll ein Release für den MSFS ebenso folgen.