Neuer Platz an der Ostküste: ORBX New Haven (KHVN)

Kurz vor New York, mit der berühmten Yale University vor der Haustür: Ab sofort bringt ORBX eine realistische Umsetzung des Flughafen New Haven (KHVN) in den Prepard3D4/5. Durch die Nähe zu den New England States, Boston und New York, will ORBX mit dieser Szenerie bei Piloten punkten, die einen malerischen und kurzen Feierabendflug suchen. Auch wenn der Fluplatz auf den Screenshots leicht als kleiner Regionalflughafen erkennbar ist, soll er laut ORBX auch eine 757 beherbergen können. Die Nähe zu anderen Flugplätzen wie Bar Harbour oder Nantucket Island sollte den Platz auch für Freunde von kleineren General-Aviation-Flugzeugen interssant machen. Wie bei ORBX üblich bringt die Szenerie eine große Palette an Features mit: Ultra HD-Texturen, ein 1cm-Groundpoly, Custom Mesh und ein (!) SODE-Gate hat Jordan Gough unter anderem in sein viertes Werk einfließen lassen. Für rund 20 Euro gibt es den Platz jetzt über ORBX Central zu kaufen.