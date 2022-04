Neuengland wartet: FlyTampa bringt Boston Logan Airport

Entwickler FlyTampa setzt die Reihe von Konvertierungen für den MSFS fort: Nun ist der Logan International Airport der US-Metropole Boston an der Reihe.

Boston ist die Hauptstadt des Bundesstaates Massachusetts (Loriot-Kennern bestens vertraut durch eine Klavier-stiftende Tante). Außerdem ist sie die größte Stadt der touristisch beliebten Region Neuengland und beherbergt mit Harvard und dem MIT zwei der renommiertesten Hochschulen der gesamten USA.

Ihr internationaler Flughafen heißt ganz offiziell Edward Lawrence Logan Airport, benannt nach einem lokalen Politiker, Anwalt und Militär – die Kurzform Logan Airport ist aber gebräuchlich. Der Flughafen verfügt über stolze sechs Runways, von denen einige direkt am Wasser des Atlantiks enden. Das sorgt beim Anflug für so manches Herzklopfen bei Passagieren, da der der Eindruck entsteht, gleich im Wasser zu landen. Vor der Corona-Krise wurden in KBOS (Icao-Code) rund 42 Millionen Passagiere im Jahr abgefertigt.

FlyTampa hat neben der Umsetzung des Äußeren auch Leben in manche der Terminals gezaubert. Was sonst noch geboten wird? Hier die hauseigene Antwort:

2022 version of airport

PBR Materials

Custom animated jetways

Terraformed terrain and 3d rocks

custom taxiway lighting

detailed library objects

hand crafted ground textures

Animated passengers

Erhältlich ist Boston Logan Airport unter anderem im Simmarket zum Kurs von knapp 20 Euro.