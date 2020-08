In den letzten zwei Tagen hat Justflight ein paar Bilder zur in Entwicklung befindlichen Concorde auf ihrem facebook-Kanal gepostet.

Wer lieber etwas langsamer und dennoch anders als die anderen, findet vielleicht am Video zur ebenfalls in Entwicklung stehenden BAe 146 (Jumbolino)? Das Video stellt vor allem die Geräuschkulisse in den vor und natürlich fehlt auch das charakteristische Jaulen beim Fahren der Flaps nicht. Weitere Informationen gibt es für das eine noch das andere Produkt.