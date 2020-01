Neue openLC Afrika Previews

In seinem Forum hat Orbx neue Previews vom anstehenden openLC Afrika geposted. Die Aufnahmen entstanden in der Wüste Libyens, dem Senegal und Kenia.

In Libyen gibt es vor allem viel Sang zu betrachten, denn Wüste, ist das was der dünn besiedelte Staat in Nordafrika am meisten, neben Öl und Gas besitzt.

Weiter geht es im Senegal. Hier zeigt sich erstmals die volle Diversität, welche man in der Flora in Afrika findet. Von sandigen Wüsten, durch die mit einzelnen Büschen begrünte Steppe, in die grüneren, besiedelten Gebiete im Süden des Landes.

Zum Abschluss geht die Reise nach Kenia weiter. Auch hier kann man die _Gegensätze Afrikas gut sehen. Hinzu kommen in den Previews hier auch noch gebirgigere Regionen.

openLC Afrika befindet sich aktuell in der BETA-Phase. Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht. Eigentlich hätte dieses Projekt schon im Jahr 2019 released werden sollen, es wurde allerdings mehrfach zurückgeworfen. Sobald es Neuigkeiten zum Release gibt, erfahrt ihr es natürlich hier!