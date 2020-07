Neue Airports im Russia-Eurasia Projekt!

Nun gibt es 3 neue Airports in der Nordkaukasus Region. Neben Mineralnyje Wody (ICAO: URMM) und dem Nalchik Airport (ICAO: URMN) ist auch eine AI Heli Base (URM1). Details zur Installation findet man ebenfalls auf der Webseite von Rainer Kunst (www.simmershome.de). Die Installation ist denkbar einfach: Man muss die Basis Szenerie mittels Google Drive Link herunterladen und einbinden. Dann den “Mod” von Rainer, den man in der “Filebase” findet in die richtigen Ordner kopieren und der Spaß kann losgehen…

Features:

Navigation Korrekturen

Approach System geändert

Stock Daten ausgeschlossen

Neue Dynamic Lights

SODE Windsäcke integriert

Performance optimiert

Neues Groundpoly Prepar3D v5

Neue realistische Runway

Neues Autogen mit 120.000 Objekte

Integrierte AI Base URM1

6 verschiedene russische Hubschrauber als AI zwischen URMM und URMN

Hubschrauber Landeplatz für User

Komplette Umgebung mit Stadt

“Passend dazu” gibt es bis zum 02.08.2020 30% Rabatt für Szenerien von DRZEWIECKI DESIGN im simMarket.