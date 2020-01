Nächste FS-Konferenz am Airport Bremen

Die 18. deutsche Flusi Konferenz findet vom 29.02. bis 01.03.2020 am Flughafen in Bremen statt. Mehr als 800 Besucher, internationale Aussteller, informative Vorträge und auch das Captains-Dinner am Abend erwarten die Besucher. Sicher gibt es auf www.fskonferenz.de bald weitere Infos.

Quelle: https://www.facebook.com/events/313434942877446/