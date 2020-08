MSFS Questions & Answers mit Jörg Neumann, Sebastian Wloch und Martial Bossard

Microsoft und Asobo haben heute auf Twitch ein Interview gegeben und einige Fragen der Community beantwortet. Wer nicht live dabei sein konnte, kann sich es hier nochmal anschauen. https://www.twitch.tv/videos/709153754

Wir haben versucht, ein wenig zusammen zu fassen. Mit den Timecodes könnt ihr selbst an eine der Stellen “spulen”, falls ihr das Original hören wollt.

(Disclaimer: es handelt sich um eine sehr grobe Zusammenfassung, keinesfalls um eine wörtliche Übersetzung! Ebenfalls können durch die Übersetzung Fehler auftreten, die Übersetzung ist nur sinngemäß, stark verkürzt und sehr frei! Ebenso ist die Zusammenfassung unvollständig und nur auf das Nötigste beschränkt! Konstruktive Vorschläge bei groben Fehlern bitte gerne mitteilen)

05:45 Wird das Alpha/Beta Testen fortgeführt?

Das sei der Plan. Entwicklung wird es für 10 Jahre oder länger geben.

05:55 Spiel oder Simulator

Ein Spiel simuliert immer irgendwas. Es wird für Einsteiger einen Instruktor geben

10:05 Wie kam es zu der Entscheidung, welche Flugzeuge es im Sim geben wird?

Als erstes gab es die Flugzeuge, die die Entwickler selbst fliegen, z.B DR400, welche auch häufig in Europa ist. Dann natürlich auch Cessnas, DA42. Vor allem Flugzeuge, wo sie selbst leichten Zugang dazu hatten.

Und dann noch welche, welche möglichst breit die Wünsche der Kunden abdecken. Es fiel die Entscheidung, nicht zu tief in einzelne Typen einzusteigen, dafür mehr Modelle auf breiter Basis, damit also für jeden Geschmack etwas dabei ist.

15:38 Welchen Grad der Genauigkeit dürfen wir beim Flugmodell erwarten?

Es gibt einerseits die Performance (Motorperformance, Steigrate, Flughöhe, Reisegeschwindigkeit, Temperaturen). hier ist zu sagen, dass sich jedes Flugzeug in einer Art “Box” bewegt, also einen gewissen Toleranzbereich hat. So hat als Beispiel das reale Vorbild der DR400 nie die eigentliche Reisegeschwindigkeit erreicht. Die Flugzeuge im MSFS sind alle innerhalb dieser Toleranz. geplant ist, dass die Nutzer die Flugzeuge im Rahmen dieser Toleranzen noch tweaken können.

Andererseits das Gefühl, also nicht das wirklich Meßbare wie Geschwindigkeit beim Rollen (in der Luft) stabil oder nicht stabil.

Das G1000 ist weniger komplett. Je größer die Garmins werden, desto kompletter sind sie.

Die Airliner haben alles, was für einen normalen Flug notwendig ist, aber auch nicht mehr.

Entscheidung war, ob man sehr in die Tiefe geht, oder eine breitere Varianz hat. Letztlich soll dies durch Addonhersteller wie PMDG abgedeckt werden, denn es würde auch für Asobo Jahre dauern einen guten Airliner zu entwickeln.

21:50 Gibt es einen Predownload?

Nur den Kern (meint, nicht die wirklich vielen Daten)

23:00 Gibt es Missionen oder einen Karrieremodus?

Für Einsteiger gibt es Tutorials. Aber keine Arcademissionen oder etwas, was der normale Gamer mit einer Karriere assoziiert.

24:28 Wird es eine Replayfunktion geben?

Auf alle Fälle! Aber noch keine Antwort, wann.

24:50 wird es verschieden Liveries geben?

Liveries kommen. Auch für den AI. Sie haben wirklich alle Airlines kontaktiert, einige haben geantwortet, bei anderen dauert es noch. Aber sie wollen alle Liveries.

26:14 Thema Bäume

Es wird mehr Feedback mit tatsächlichen Fotos gebraucht. Dann kann die entsprechende Region angepasst werden. Bäume der selben Art können sehr unterschiedliche Höhen haben, daher ist es schwierig, weltweit alles korrekt darzustellen. User müssen Input liefern!

30:25 Wassermasken, Wassertexturen

Hängt auch von der Qualität der BING maps ab. bessere Luftaufnahmen werden unter der Wassermaske als Textur gezeigt, ansonsten nur Farben. Sattelitenbilder schwanken sehr, alleine Gezeiten liefern stark unterschiedliche Ergebnisse bei den Bildern.

35:33 Was ist mit Effekten?

es wurde eine neue Effektengine implementiert – kommen also

36:00 Shared Cockpit

Die Arbeit daran ist gestartet, aber noch keine Angabe wann

36:33 Helicopter

Schwammige Aussagen dazu, man solle ihnen Zeit geben

37:32 wie oft wird es Updates geben?

Development Roadmap (DR) und Feedback Snapshot werden fortgesetzt. Feedback ist sehr wichtig. World Update, also neue Luftbilder und Daten werden immerwährend geupdated. Ansonsten immer wieder Regionen verbessert. Immer mehr Flughäfen per Hand erstellt.

Für die Updates des Sims gibt es keine Kosten (höchstens für große Updates???)

Sim wird als Plattform verstanden. Daher derzeit das SDK am wichtigsten. SDK wird für Jedermann sein und es sind dieselben Werkzeuge, die sie auch direkt für die Entwicklung benutzen.

42:10 Addonhersteller

Sehr wichtig! 700 Firmen haben sich schon für das Partnership Program eingeschrieben. Bereits 100 Airports und dutzende Flieger im Marktplatz

43:41 Flughäfen

Jeder Flughafen der Welt sei im Simulator, 37000 an der Zahl [Anmerkung: Strausberg EDAY fehlt allerdings trotzdem! ] Die Standardflughäfen haben Gebäude erstellt durch die Blackshark AI.

Die Handgefertigten sind so gestaltet, dass sie der realen Welt möglichst ähnlich sehen.

46:40 Modding der Standardflugzeuge

Wie o.a. geplant im begrenzten Rahmen. Direktes Modding aber derzeit nicht vorgesehen. Einerseits, um bei den Challenges nicht schummeln oder Ungleichheit zu haben. Andererseits ist es eine Lizenzfrage. Liveries sind aber möglich.

49:53 Was war der größte Spaß für die Entwickler

[relativ uninteressant]

51:13 Wie ist der Autopilot beim Release?

immer noch in Arbeit, das AP Team ist das Größte. Sehr viele Bugs wurden gefixt, es hat sich zum FSX viel verändert. Der Oscillation Bug wurde bei vielen Flugzeugen gefixt, hängt aber von vielen Faktoren ab.

Kleine Anekdote, dass einer der Entwickler im echten Leben in einem kleinen Jet saß und auch dieser eine Stunde lang immer hin und her oszillierte.

55:05 Mehr Wolken, speziell Cirrus

In den Wettersettings möglich. Aber für das reale Wetter derzeit nur als Prototyp, arbeiten noch dran.

57:40 Türen an den Flugzeugen öffnen

vielleicht irgendwann

58:37 Releasedatum für die XBox

Keines

59:28 Unterschiede zur Steam Version

Keine