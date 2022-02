MSFS: Die Waffen der F35

Der MSFS ist ein ziviler Flugsimulator, und das ist gut so.

Meine eigene zivilistische Haltung als Autor beim Simflight.de (und als Bürger) hat sich am 24.2.22 geändert, einem Tag, der Europa ähnlich tiefgreifend verändert, wie der 1.9.1939.

Bis dahin bin habe ich der Idee angehangen, dass Austausch von Wissen, Ideen, Handelsgütern das Leben der Menschen in allen Ländern und Kulturen so bereichert, dass friedliches Miteinander und zivile Konfliktlösung selbst-evident die einzig zukunftsweisende Option sei. Die Verteidigungsministerin der 2021 abgewählten Bundesregierung bringt das Scheitern der zivilistischen Politik so auf den Punkt:

„Ich bin so wütend auf uns, weil wir historisch versagt haben. Wir haben nach Georgien, Krim und Donbass nichts vorbereitet, was Putin wirklich abgeschreckt hätte. Die früheren Kanzler Schmidt und Kohl haben gewusst, dass Verhandlungen immer den Vorrang haben, aber man militärisch so stark sein muss, dass Nichtverhandeln für die andere Seite keine Option sein kann.“

In dem Sinne wurde versäumt, die für die Verteidigung der Freiheit nötigen Mittel zu investieren, “die Bundeswehr steht blank da“. Die in der NATO seit 2014 vereinbarten “2% vom BIP” sind weit unterlaufen worden. Da ist in ganz Europa, besonders aber in Deutschland jetzt so Einiges nachzuholen.

In Ergänzung zur F35-Review, und wegen der wahrscheinlichen Beschaffung der F35 für die deutsche Luftwaffe stelle ich hier die Bewaffnung vor, wie sie von IndiaFoxTecho in der z.B. hier erhältlichen Form (nicht im MSFS-Shop) ermöglicht wird, um einen Eindruck von deren Fähigkeiten, Einsatz und Beschaffungskosten in der Realität zu gewinnen; über Rüstungskosten werden wir demnächst nämlich noch viel hören. Im Handbuch sind die Gewichte genannt, die man im Fuel-and-Weight-Manager eingeben muss, um an den entsprechenden Stationen der F35 die Waffen zu sehen. Im MSFS wirken sie nur als Gewichte und Schaustücke, für den simulierten Einsatz von Waffen muss man in eine andere Plattform wechseln.

“Serienmäßig” kommt nur die F35A mit einer Bordkanone für den Luft-Nahkampf (“Dogfight”) oder Bodenangriff, nämlich der GAU22/A, einer schnellschießenden Maschinenkanone (3.300 Schuss/min) mit rotierenden Läufen und 25mm Kaliber. 180 Schuss werden mitgeführt, das Ganze vor Radar getarnt unter dem Wulst über dem linken Einlass. Für die B- und C-Variante der F35 muss eine Kanone unter eine Waffenstation (Pylon) unter die Tragfläche gehängt werden, da fehlt dann auch der charakteristische Wulst.

Im getarnten Inneren der F35 befinden sich vier Waffenstationen. Unter Aufgabe der Tarnfähigkeit können an jeder Tragfläche je drei weitere Waffen angehängt werden, in der Realität ein ganzes Spektrum von NATO-typischen Raketen und Bomben, aus denen IndiaFoxTecho stellvertretend die folgenden ausgesucht hat.

AIM9X Sidewinder – Luft-Luft-Rakete mit intelligentem IR-Suchkopf, 91kg, davon 9,4kg Gefechtskopf, Stückpreis 320.000$. Sie wird auf das Triebwerk eines feindlichen Flugzeugs als Wärmequelle aufgeschaltet, fliegt dann selbstlenkend mit Mach 2,7 bis zu 16km, folgt dem Ziel und unterscheidet zwischen “Täuschkörpern” (flares) und dem Triebwerk. Die “9X! ist die seit 2002 gebaute, vierzehnte Generation der Sidewinder, die 1952 entwickelt wurde. Einerseits ist die Sidewinder die häufigste Abschuss-Ursache für Kampflugzeuge, andererseits ist die Trefferquote nicht zuverlässig.

AIM-120 AMRAAM – radargelenkte Luft-Luft-Rakete, 159kg, davon 23kg Gefechtskopf, Stückpreis 1Mio$. Sie wird auf das Radarprofil eines feindlichen Flugzeugs aufgeschaltet und fliegt dann selbstlenkend mit Mach 4 bis zu 55km (A-Version) bzw. 180km (D-Version), mit dem bordeigenen Radar das Ziel verfolgend. Sie ist seit 1991 im Einsatz und erreicht eine Trefferquote von rund 60%. Als Gegenmaßnahme werfen Flugzeuge Düppel ab (chaffs), eine Wolke von Metallstreifen, die das zielsuchende Radar in die Irre führen. Natürlich führt die F35 auch chaffs und flares mit sich, für die entsprechenden Werferpatronen lassen sich keine Preise recherchieren – die sind nicht bei Amazon im Angebot 😉

GBU 12 – Lasergelenkte Bombe, 250kg, davon 227kg Sprengkopf, Stückpreis 20.000$. Diese Bombe wird je nach Flughöhe bis zu 15km vor dem Ziel (Gebäude, Fahrzeug, Stellung, militärische Anlage…) abgeworfen und steuert selbständig mit den Flossen auf das mit Laser markierte Ziel. Die Laser-Markierung können durch Bodentruppen, andere Flugzeuge, Drohnen oder auch durch das abwerfende Flugzeug vorgenommen werden, Trefferquote wetterabhängig an die 70%.

GBU-31 GPS – GPS- oder INS-gelenkte Bombe, 950kg, Stückpreis ca. 30.000$. Sie hat ein GPS- und ein INS-Orientierungssystem, wird vom Flugzeug aus auf ein Ziel programmiert (Geodaten eines Gebäudes, Bunkers, einer militärischen Anlage, Stellung, einer Startbahn…). Zwischen 10km und 30km vor dem Ziel wird sie aus niedriger, mittlerer oder großer Höhe abgeworfen (bis 45.000ft), steuert mit beweglichen Heckflossen dann selbständig ins Ziel, dass sie mit GPS auf 5m, mit INS auf 30m “genau” trifft.

Die F35A würde in Deutschland jene vier Tornados des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 am Fliegerhorst Büchel ersetzen, die für die “nukleare Teilhabe” ausgerüstet sind, also amerikanische Atomwaffen ins Ziel tragen und abwerfen würden. Die zukünftige Livery gibt es schon und die habe ich für die Screenshots auch verwendet.

Bis zu taktische Atombomben vom Typ B61 (und hier und hier) lagern in Büchel, um im Einsatzfall von deutschen Flugzeugen ins Ziel geflogen zu werden. Taktische Atomwaffen sind vor allem zum Einsatz “auf dem Schlachtfeld” designt, also als Waffe z.B. gegen aufmarschierende Truppen, Nachschublinien, tiefe Bunker, große Schiffe, U-Boote. Sie dienen nicht der völligen Vernichtung des Gegners, wie die strategischen Atomwaffen, die vor allem mittels Interkontinentalraketen aus Silos oder von U-Booten gestartet würden. Im Kalten Krieg befürchtete die NATO, die Übermacht des Warschauer Pakts mittels viel größerer Anzahl an Soldaten, Panzern, Flugzeugen werde schnell das Bündnisgebiet überrennen und in kurzer Zeit bis zum Rhein vordringen. Deswegen würde die B61 während des Anflugs auf die “benötigte Sprengkraft” für das Einsatzziel programmiert, das liegt dann zwischen unter einer und bis zu 400 Kilotonnen TNT (die Hiroshima-Bombe entsprach 13 Kilotonnen TNT). Strategische Atomwaffen, die Planetenkiller, verfügen über mehrere Dutzend Megatonnen TNT, also die nochmal zehnfache Sprengkraft. Die Szenarien des kalten Krieges sahen vor, taktische Atombomben auch auf Truppen zu werfen, die durch Deutschland marschieren (“Fulda Gap“).

Die F35 ist inzwischen für den Abwurf der B61 zugelassen, wie auch die F18, der Eurofighter aber nicht.

Dr. Michael Kalff