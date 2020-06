MSFS: Alpha 4 Patch am 25. Juni

Es ist diesmal ein kurzes Development-Update, das Asobo jetzt auf ihrer Website veröffentlicht haben. Darin kündigen die Entwickler an, dass die neueste Alpha-Version bald ein Update erhalten soll. Ein Changelog soll mit dem Release veröffentlicht werden. Gleichzeitig zeigen die Entwickler wieder eine Reihe von Screenshtos diverser Alphatester. Dort sieht man – bestimmt auch unter dem Einsatz unter Photoshop, wie ein unscharf gezeichnetes Panel vermuten lässt – mehrere Screenshots aus der aktuellen Alpha. Außerdem verschiebt Asobo die Infos zu zwei Kooperationen in der Partnership-Series. Zu Navblue wolle man am 25. Juni (nächster Patch-Tag) und zu Flightaware am 02. Juli etwas sagen. Mehr Infos, Screenshots und bewegte Bilder findet ihr auf im Development-Blog.