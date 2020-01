MK- Studios | Roadmap 2020

MK-Studios bedankt sich bei all seinen Kunden und veröffentlicht pünktlich zum Jahresende die Roadmap für 2020. Wer den Facebook Beitrag im Original lesen möchte kann das HIER tun.

1. Veröffentlichung von Tenerife North (GCXO)

Der Airport ist fertig und es wird mit einem Start des Beta Tests mitte Januar geplant. Es hat alles etwas länger gedauert, da die Optimierungsarbeit sehr aufwändig war. Gerade in Hinsicht auf die Performance, da GCTS (Teneriffe South) nicht weit weg ist. Die Szenerie kommt für Santa Cruz City und Umgebung mit verschiedenen individuell erstellten Gebäuden und akkurat platziertem Autogen, welches null Auswirkung auf die Performance haben wird. Der Release ist für Q1 geplannt und ist nur ab P3D V4.5+ kompatibel.

2. Veröffentlichung von Keflavik (BIKF)

Die Modellierung- und Texturierungsarbeit ist abgeschlossen. Der Airport wird den aktuellen Ausbauszustand darstellen in Hinischt auf Vorfeldlayout und Gebäuden am Platz. Selbstredened bekommt der Airport mit PBR Texturen, realistischer Schneedarstellung/ Effekte auf dem Vorfeld und an den Gebäuden daher. Der Release ist für Q1 geplannt und ist nur ab P3D V4.5+ kompatibel.

3. Palma De Mallorca (LEPA)

MK- Studios ist dabei die Modellierungsarbeiten abzuschließen und wird bald den Airport exportieren und dann Beta- testen. Der Flughafen wird ein weiteres gutes Beispiel werden was man mit PBR Texturen erreichen kann. Die Umgebung mit individuell erstellten Gebäuden wird ebenfalls enthalten sein. Der Release ist für Q2 geplannt und ist nur ab P3D V4.5+ kompatibel.

4. Rome Fiumicino

Sobald Palma veröffentlicht ist wird man sich vollzeit Rom widmen. Der Release ist für Q4 geplannt und ist nur ab P3D V4.5+ kompatibel.

5. Ponta Delgada (LPPD)

Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen und man wird mit der Umsetzung beginnen sobald Keflavik veröffentlicht worden ist. Der Release ist für Q3 geplannt und ist nur ab P3D V4.5+ kompatibel.

6. Fuerteventura V2 (GCFV)

Wird komplett neu erstellt inkl. PBR Texturen. Der Release ist für Q4 geplannt.

7. Donegal Airport (EIDL)

Überraschung 😊

8. Aktuelle Produkt Updates

Was kommt?

– Ein weiteres Update für Dublin mit der aktuellen Runwaysituation.

– Update für Tenerife Vol. 1 V2 zur besseren kompatibilität zu Vol. 2,

– Update für Lisbon mit einigen PBR Material Fehlerbehebung und besseren Wettereffekten