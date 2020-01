MK-Studios macht Teneriffa komplett: Los Rodeos veröffentlicht + Update für Teneriffa Vol. 1

Nach ausführlichen Ankündigungen zu Beginn des Jahres hat das Team von MK-Studios ihre erste Szenerie des neuen Jahrzehnts veröffentlicht. Der Flughafen Los Rodeos vervollständigt die Umsetzung der kanarischen Insel Teneriffa und ist ab sofort für knapp 18€ exklusiv für Prepar3D v4 im simMarket erhältlich. Vorsicht ist jedoch geboten, da es sich bei diesem Produkt um eine Erweiterung von Teneriffa Vol. 1 handelt,, das den Flughafen Teneriffa-Süd und die Umsetzung der Insel an sich beinhaltet. Los Rodeos erfordert entsprechend die Installation des Basispakets.

Der berühmte Flughafen Los Rodeos erwartet euch mit SODE-Jetways und VDGS, dynamischem Licht, handplatzierten Objekten, relaistischen Fahrzeugen, Vegetation, Gebäuden und vielem mehr.

Bevor ihr jedoch Los Rodeos installiert rät MK – Studios zum Update von Tenerife Vol. 1 auf Version 2.20. Dieses bekommt ihr im simMarket in eurem Account oder über folgendem Link: http://downloadbackup.mkstudios.pl/

Wichtig ist, dass ihr die alte Version vorher deinstalliert.

Changelog:

– Tenerife Vol. 2 adjustments.

– Improved terminal glass texture,

– Improved terminal glass night texture,

– Added SODE VDGS config,

– New static planes,

– Wet FX improved,

– Changed touchdown zone markers to new ones,

– Improved water blending in satellite image near the airport,