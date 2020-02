MK-Studios: Keflavik kurz vor Release und Preview aus Donegal

MK-Studios hat gestern, auf seiner Facebook-Seite, neue Previews geteilt. Darunter drei neue Bilder aus Keflavik, was eigenen Angaben nach “Close to release” ist und vom nächsten Projekt, dem Airport Donegal in Irland.

Die Bilder aus Keflavik, zeigen dabei die Unterschiede zwischen Tag und Nacht, sowie Winter und PBR Apron-Texturen. Auch das Dynamic Lighting wird gezeigt. Vom Airport Donegal gibt es einen ersten Gebäude Render.

Gleichzeitig gibt es aktuell im simMarket, eine 30% Rabatt Aktion auf die MK-Studios Dublin Szenerie, für Prepar3D v4. Diese läuft bis zum 16. Februar.