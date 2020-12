Megéve für MSFS erhältlich

In der Fülle der Feiertage und in der Fülle der MSFS Szenerien beinahe untergegangen ist die Szenerie des Entwicklerneulings Bank Angle Studios: Megéve LFHM, am Fuße des Mont d’Arbois gelegen ist einer der kniffligeren Anflüge.

Schräge Landebahn 100% konform mit der mitgelieferten Vac Map

Hoher Detailgrad

4k PBR-Texturen optimiert für alle PC-Konfigurationen

Realistische Platzierung der wichtigsten Skilifte für einen realistischeren VFR-Flug

Terrain, Vegetation (Wälder, Gras, etc.) von Hand überarbeitet, verbessert und aktualisiert

Erhältlich im simMarket