Manchmal holt man sich besser erst einmal in Ruhe einen Kaffee…

Kurzzeitig hatten Kunden des Professional Flight Planner X am Mittwoch sehr schlechte Laune, da Aerosoft im hauseigenen Forum verkündete, dass der Verkauf von PFPX eingestellt wird. Mittlerweile wurde der Post in „PFPX taken out of the shop“ umbenannt, was schon einläutet, dass PFPX wohl sicher nicht mehr unter der Aerosoft Flagge zu haben sein wird.

Gestern kam dann ein Post von Judith und Christian Grill dazu, die sich bei Aerosoft für die jahrelange Zusammenarbeit bedanken und klarstellen, dass PFPX sowie auch die Subscription dafür weiterhin auf der Website (www.flightsimsoft.com) zu haben sein werden. Auch der Support wird weitergeführt. Eine große Rolle wird wohl Stephen Cooke spielen, der sich sehr in der Community engagiert.

Für alle die noch präziser mit PFPX Routen planen wollen, sei nochmal erwähnt dass der User „Sharky“ im Aerosoft Downloadbereich monatlich ein Update der RAD Restrictions and Directs bereitstellt.