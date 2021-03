Mal wieder ein Flieger: T45 Goshawk

Die Flugzeugaddons im MSFS lassen sich noch an zwei Händen abzählen. Jetzt braucht man mit der T45-Goshawk von IndiaFoxtEcho ein Fingerchen mehr. Die Goshawk ist eine moderne BAE Hawk, deren Entwicklung in die frühen 70er zurück geht und seine Rolle hauptsächlich als Trainingsflugzeug hat.

Die Featureliste des Addons ist kurz, bei der Entwicklung halfen MilViz mit:

This rendition for Microsoft Flight Simulator includes:

– Highly detailed exterior model

– Highly detailed cockpit model including instructor seat

– Functional MFDs and HUD (*)

– Well behaved “Modern” flight model (**)

– True to life checklists

– Wwise sound package based on real-world recordings