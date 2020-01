Majestic Dash 8 – FMC nun via Remote Server möglich

Viele von euch kennen sicherlicht Mark Foti´s Remote Server, welcher die Bedienung u.a. des FMCs via Tablet ermöglicht. Mit dem neusten Dash 8 Update, welches Majestic kurz vor Weihnachten veröffentlicht hat, kam eine Interface Schnittstelle dazu. Diese ermöglicht nun den Betrieb des Majestic Dash 8 FMCs via Remote Server auf eurem Tablet. Die Facebook Ankündigung lest ihr HIER. Die Lizent kostet 10€ und kann nach Download des aktuellen Servers bequem via interner Anfrage bestellt werden.

Aktuell werden vom Remote Server folgende Flieger unterstützt: