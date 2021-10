London International Airport jetzt auch im MSFS

FSimStudios haben den London International Airport (ICAO: CYXU) in den Microsoft Flight Simulator transformiert.

Der internationale Flughafen London befindet sich 5 nautische Meilen (9,3 km) nordöstlich der Stadt London im kanadischen Bundesstaat Ontario. Im Jahr 2018 fertigte der Flughafen 514.685 Passagiere ab und war im Jahr 2011 mit 94.747 Flugbewegungen der 20. verkehrsreichste in Kanada. Air Canada Express, WestJet und WestJet Encore bieten ganzjährig Flüge zum London International Airport an. Der Flughafen bietet auch Dienstleistungen für Frachtfluggesellschaften an.

Der London International Airport ist Schauplatz der jährlich stattfindenden „Airshow London“, der größten Militärflugschau in Kanada. Der Flughafen wird von Linienflügen nach Calgary, Toronto, Cancun, Varadero, Punta Cana und anderen Zielen angeflogen. Der London International Airport ist auch für die Diamond Aircraft-Fabrik am Südende des Flughafens bekannt.

Features

Äußerst detaillierte Darstellung des London International Airport CYXU.

Hervorragende Modellierung, 4K PBR Texturen und viel Liebe zum Detail.

Detailliertes Terminal-Interieur.

Über 10Km² an 0.3m/pix saisonalen Luftbild-Orthophotos.

Mit der Diamond Factory, dem Jet Aircraft Museum, der International Test Pilot School (ITPS) und dem Fanwashe College in allen Details.

Detaillierter Hangar von Ontario Medical Helicopters Ornge.

Statische kommerzielle und GA-Flugzeuge.

Benutzerdefinierte animierte Fluggastbrücken.

Kompletter Campus der University of Western Ontario in Photogrammetrie verfügbar.

Die Szenerie gibt es uta. im simMarket für 17,84€. Wer zuvor über den simMarket die P3D-Version gekauft hat, ist zu einem Upgrade von 13,39€ berechtigt.