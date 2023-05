Lombok International Airport im MSFS – Ein detailliertes Add-On von WorldSky Studios

Der Lombok International Airport (IATA: LOP, ICAO: WADL) ist der einzige internationale Flughafen auf der indonesischen Insel Lombok. Er wurde im Oktober 2011 eröffnet und ersetzte den alten Flughafen Selaparang in der Nähe der Hauptstadt Mataram. Der Flughafen kann große Flugzeuge wie den Airbus A330 und die Boeing 777 abfertigen und bietet Verbindungen zu verschiedenen Zielen in Asien und Australien an. Er ist auch nach dem islamischen Gelehrten Muhammad Zainuddin Abdul Madjid benannt, der die Organisation Nahdlatul Wathan gründete.

Für Fans des Microsoft Flight Simulator gibt es nun ein neues Add-on, das den Lombok International Airport realistisch und detailliert nachbildet. Das Add-on wurde von WorldSky Studios entwickelt und ist auf der Website SIMMARKET erhältlich. Es bietet folgende Features:

– Hochauflösende Texturen für das Terminal, die Landebahn, die Rollwege und die Umgebung

– Dynamische Beleuchtung und Schatten

– Animierte Jetways und Bodenfahrzeuge

– Realistische Markierungen und Schilder

– Kompatibilität mit anderen Add-ons wie Orbx Global, Vector und OpenLC Asia

– Optimierung für hohe Leistung und geringen Speicherverbrauch

Das Add-on kostet 11,19 Euro und erfordert den Microsoft Flight Simulator 2020. Es ist eine tolle Möglichkeit, die Schönheit und Vielfalt von Lombok aus der Luft zu erleben und eine neue Herausforderung für virtuelle Piloten zu bieten. Für Besitzer der P3D Version gibt es Rabatt!