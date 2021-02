LLH Créations hat den Chambéry Airport nun MSFS ready

Der Airport war bisher für den FSX und P3D verfügbar und ist nun für knapp 20 EUR auf der Website des Herstellers auch für den Microsoft Flight Simulator 2020 zu haben. Rund 750 MB versprechen ein stimmiges Gesamtbild des Platzes und seiner Umgebung.

Der Flughafen Chambéry – Savoie – Mont-Blanc (LFLB) befindet sich am südlichen Ende des Lac du Bourget, in der Nähe der Städte Chambéry und Aix-les-Bains. Der Flughafen ist mit einer asphaltierten Start- und Landebahn (2020 m) und einer Graspiste (700 m) ausgestattet, die beide auf 18/36 ausgerichtet sind. Die Landungen erfolgen auf der Piste 18 und die Starts auf der Piste 36, immer über dem Lac du Bourget, außer im Winter, wenn die Starts in Richtung Süden erlaubt sind.

Aufgrund des bergigen Geländes in der Umgebung des Flughafens Chambéry wird es als unerlässlich angesehen, dass die Piloten mit den Anflug-, Fehlanflug-, Kreisflug- und Abflugverfahren gut vertraut sind.